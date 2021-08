Κορωνοϊός: Τα ασφαλή και εγκεκριμένα φάρμακα που σταματούν την COVID-19

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί η πανδημία να «ανεβάζει» ρυθμούς χάρη στην υπερμεταδοτική παραλλαγής του κορωνοϊού «Δέλτα», τάχιστες είναι ωστόσο και οι επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τα όπλα που θα οδηγήσουν στην υπέρβασή της. Τα τελευταία ελπιδοφόρα νέα έρχονται από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, τα οποία προσθέτουν στο οπλοστάσιο κατά της COVID-19 17 γνωστά φάρμακα -ανάμεσά τους και ένα συμπλήρωμα διατροφής- που αποδείχθηκαν ικανά να μειώσουν ή να μπλοκάρουν τη μετάδοση του ιού SARS-CoV-2 στα κύτταρα.Για τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Science, αξιοποιήθηκαν μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση σειρών ανθρώπινων κυτταρικών κατά τη μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό, στα οποία η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε με περισσότερα από 1.400 φάρμακα και ενώσεις, εγκεκριμένων από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.Διαβάστε περισσότερα στο