Πέντε συνήθειες που προστατεύουν το ήπαρ

Το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο του σώματος, το ήπαρ, επιτελεί αναρίθμητες λειτουργίες εξηγεί ο δρ Saleh Alqahtani διευθυντής Κλινικών Μελετών για το Ήπαρ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.«Το ήπαρ απομακρύνει όλες τις τοξίνες, απομακρύνει τις φαρμακευτικές ουσίες από τον οργανισμό και διασπά τα συστατικά των τροφών» εξηγεί ο δρ Alqahtani. Επιπρόσθετα ρυθμίζει τα επίπεδα χοληστερόλης, συνθέτει πρωτεϊνες και χολή που βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει τα λίπη και να αποθηκεύσει τα σάκχαρα δημιουργώντας αποθέματα για μια ώρα ανάγκης, ενώ παράλληλα ρυθμίζει τα επίπεδα των ορμονών.Ο αριθμός των «εργασιών» του ήπατος είναι μεγάλος. Και σίγουρα δεν περνάει από το μυαλό μας ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά στη λειτουργία του, αν όμως κάτι τέτοιο συμβεί, το βέβαιο είναι ότι το μόνο που θα μας απασχολεί είναι το ήπαρ. Η κίρρωση του ήπατος και η λιπώδης νόσος του ήπατος αποτελούν δυο από τις μεγαλύτερες απειλές της υγείας του ζωτικού αυτού οργάνου.Τι μπορούμε να κάνουμε για να διαφυλάξουμε την υγεία του;Με μέτρο το αλκοόλ. Απαιτείται προσεκτική και με μέτρο κατανάλωση αλκοόλ. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι βαρείς πότες από κίρρωση του ήπατος. Ο κίνδυνος ουλώδης ιστός να αρχίζει να αντικαθιστά τον υγιή ηπατικό ιστό, ελλοχεύει και για όσους καταναλώνουν συστηματικά αλκοόλ της τάξεως των 120ml σκληρού ποτού για τους άνδρες και των 60ml για τις γυναίκες.Προσοχή στα τοξικά. Συνιστάται η αποφυγή της έκθεσης σε τοξικές ουσίες και χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν το ήπαρ.Για την πρόληψης της ηπατίτιδας Α, Β και C. Συστήνεται η σεξουαλική επαφή με προφυλάξεις. Οι ιοί της ηπατίτιδας B και C μπορεί να εξελιχθούν σε χρόνιες νόσους και τελικά να καταστρέψουν το ήπαρ. Μπορούν να μεταδοθούν από το αίμα και τα υγρά του σώματος. Σημειώνεται ακόμη ότι Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών προβλέπει τον εμβολιασμό των παιδιών για την Ηπατίτιδα Β και Α. Επίσης το καλό πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο. Η ηπατίτιδα Α μπορεί να μεταδοθεί μέσω της επαφής με μολυσμένο νερό ή φαγητό.Φάρμακα και βότανα. «Ο κύριος λόγος που οι κλινικές μελέτες σταματούν ή αποσύρονται φάρμακα από την αγορά είναι το ήπαρ» προειδοποιεί ο δρ Alqahtani και προσθέτει ότι για τις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το 20% των λοιμώξεων του ήπατος προκαλείται από τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής. Μάλιστα στη βάση δεδομένων του αμερικανικού συστήματος υγείας (National Institutes of Health, NIH) έχουν καταγραφεί οι τοξικές για το ήπαρ ουσίες.Άσκηση και διατροφή. Η συστηματική άσκηση και η σωστή διατροφή αποτελούν ασπίδα προστασίας για την συνολική υγεία και το ήπαρ ειδικότερα. Σημειώνεται ότι η αποφυγή της παχυσαρκίας θωρακίζει τον οργανισμό και από την λιπώδη νόσο του ήπατος.