Πανδημία: Η αγχολυτική δραστηριότητα που σώζει την κατάσταση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο έργο του Jokes and Their Relation to the Unconscious, ο Σίγκμουντ Φρόυντ, αναλύοντας τη θεωρία του περί ανακούφισης (relief theory), αναφέρει ότι το γέλιο απελευθερώνει την εγκλωβισμένη ενέργεια στο νευρικό σύστημα και τα καταπιεσμένα αισθήματα. Και τις ημέρες της πανδημίας COVID-19, το χιούμορ αποτέλεσε συχνά το καταφύγιο στους περιορισμούς και την καταπίεση σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία έγιναν στοιχεία της καθημερινότητάς μας.Από το «αναζητώ στη Σαλονίκη αντισώματα» μέχρι το «δηλαδή τώρα με το λοκντάουν στην Θεσσαλονίκη θα κλείσει και το μετρό;», τις πλάκες για τα αποτυχημένα homemade κουρέματα και τα χαρτιά υγείας που εξαφανίζονταν σε χρόνο αστραπή από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα όρια των ευφυολογημάτων και των αστεϊσμών για έναν ιό που έχει στοιχίσει πάνω από 3,5 εκατ. ανθρώπινες ζωές αποτέλεσαν θέμα στις ιδιωτικές και δημόσιες συζητήσεις.«Μπορεί μια κατάσταση να μην προσφέρεται πάντα για γέλιο, αλλά το γέλιο αποτελεί πάντοτε ζητούμενο και, όταν γίνεται σωστή χρήση του, μπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για τη διαχείριση καταστάσεων σε περιόδους κρίσης, επιτρέποντας να ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας με τους άλλους, τον εαυτό μας ή ακόμη και με γεγονότα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε» αναφέρει η Lucy Rayfield, Λέκτορας Γαλλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Bristol και συνεργάτιδα στην Έρευνα για τη γαλλική Αναγέννηση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με πλήθος δημοσιεύσεων για την ιστορία του χιούμορ και την κωμωδία στη Γαλλία και την Ιταλία την περίοδο των Θρησκευτικών Πολέμων τον 16ο αιώνα.Διαβάστε περισσότερα στο