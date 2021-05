Οστεοαρθρίτιδα: Η βιταμίνη – κλειδί για τον πόνο στα γόνατα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η βιταμίνη D είναι καθοριστικής σημασίας για τον οργανισμό μας καθώς εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τον θωρακίζει από παθήσεις των οστών. Ίσως για αυτό το λόγο, τα χαμηλά της επίπεδα της βιταμίνης του ήλιου σχετίζονται με επίμονο πόνο σε ηλικιωμένες γυναίκες μετά από την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σύμφωνα με στοιχεία νέας μελέτης η οποία δημοσιεύτηκε στο Menopause: The Journal of the North American Menopause Society.Η έλλειψη της βιταμίνης D αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με το 60% του πληθυσμού να παρουσιάζει αυτή την έλλειψη ακόμα και σε χώρες με ισχυρή ηλιοφάνεια όλο το χρόνο. Όσον αφορά τις γυναίκες στο στάδιο της της περιεμμηνόπαυσης, η μείωση των οιστρογόνων, η καθιστική ζωή αλλά και η μη συχνή έκθεση στον ήλιο έχει συσχετιστεί με την έλλειψη της βιταμίνης D. Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, οι ωοθήκες αρχίζουν σταδιακά να παράγουν λιγότερα οιστρογόνα και η παύση της εμμηνόροιας έρχεται μέσα στα επόμενα χρόνια.Διαβάστε περισσότερα στο