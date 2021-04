Το δημοφιλές χάπι που βοηθά τη στύση και προφυλάσσει από το έμφραγμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι άνδρες με σταθερή στεφανιαία νόσο που λαμβάνουν αγωγή κατά της στυτικής δυσλειτουργίας –όπως το πασίγνωστο μπλε χαπάκι (σιλδεναφίλη) – φαίνεται πως ζουν περισσότερο και έχουν χαμηλότερο κίνδυνο νέου εμφράγματος, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Ινστιτούτο Karolinska, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.Η ανικανότητα μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι καρδιαγγειακών παθήσεων στους άνδρες και θεραπεύεται είτε τοπικά με αλπροσταδίλη, ουσία που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία για τη σκλήρυνση του πέους είτε με τους αναστολείς PDE5 (αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5), τα οποία λαμβάνονται σε δισκία πριν τη σεξουαλική επαφή και αναστέλλουν το ένζυμο φωσφοδιαστεράση 5 (PDE5) στο πέος αυξάνοντας τη ροή του αίματος.Διαβάστε περισσότερα στο