Κορωνοϊός: Η βιταμίνη που μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό – Δεν είναι η D

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έρευνες μέχρι τώρα έχουν αποδείξει τα οφέλη της βιταμίνης D και C ενάντια στον κορωνοϊό καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του ψευδάργυρου και του μαγνήσιου. To άρθρο της Δρ. Thanutchaporn Kumrungsee, που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Nutrition υπόσχεται να ξεκινήσει τη συζήτηση και για μια άλλη βιταμίνη, που βρίσκεται στα ψάρια, τις πατάτες και τις μπανάνες, και όπως φαίνεται δρα ενάντια στον κορωνοϊο: την βιταμίνη B6.«Όπως ακριβώς φροντίζουμε να μην κολλήσουμε πλένοντας τα χέρια μας και φορώντας τη μάσκα μας, το ίδιο θα πρέπει να φροντίσουμε και την διατροφή μας που παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού μας ενάντια στον κορωνοϊό» συμπληρώνει η Δρ. Kumrungsee η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα.Διαβάστε περισσότερα στο