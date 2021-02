Γυναικείος οργασμός: Να πού κρύβεται η λύση του μυστηρίου του

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση μιας νέα έρευνας στο Proceedings of the National Academy of Sciences, κατά τη διάρκεια της συνουσίας ο ανδρικός οργασμός επιτελεί την προφανή αναπαραγωγική λειτουργία: Χωρίς αυτόν, δεν μπορεί να επιτευχθεί η εκσπερμάτιση. Αντίθετα, ο αναπαραγωγικός ρόλος του γυναικείου οργασμού δεν έχει γίνει εξίσου σαφής, καθώς η ωορρηξία στο ανθρώπινο είδος συμβαίνει είτε μια γυναίκα έχει βιώσει πρόσφατα οργασμό είτε όχι.Επομένως, η ίδια η ύπαρξη του γυναικείου οργασμού αποτελεί επί μακρόν ένα μυστήριο του σώματος. Τώρα, λοιπόν, Αμερικανοί ερευνητές (με τη βοήθεια σεξουαλικά ενεργών κουνελιών) πιστεύουν ότι έχουν την απάντηση για τη λύση αυτού του γρίφου.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr