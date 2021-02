Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Θέλετε να προστατευτείτε φυσικά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου; Τότε φροντίστε να τρώτε περισσότερα σταφύλια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα και το Τμήμα Δερματολογίας στο Μπέρμιγχαμ, τα σταφύλια προστατεύουν από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV) τους υγιείς ενήλικες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr