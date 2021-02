Φλεγμονή: Ποια τρόφιμα προστατεύουν την καρδιά και ποια την απειλούν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια διατροφή πλούσια σε τρόφιμα που πυροδοτούν την χρόνια φλεγμονή στο σώμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με μελέτη από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.Πιο αναλυτικά, στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονή, όπως τα σακχαρούχα ροφήματα, το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας και οι ραφιναρισμένοι υδατάνθρακες, είχαν 38% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με εκείνους που ακολουθούσαν μια διατροφή που συνέβαλε στην καταπολέμηση της χρόνιας φλεγμονής.