Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην ηλικία των 45 ετών όσοι είχαν υπάρξει παιδιά με καλό αυτοέλεγχο απολαμβάνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους ή με άλλα λόγια γερνούν πιο αργά. Σε αυτή τη διαπίστωση προέβησαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν μελετώντας περισσότερους από 1000 Νεοζηλανδούς από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των 45. Τα συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr