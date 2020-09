Έμφραγμα: Ποιοι είναι οι 50αρηδες που κινδυνεύουν περισσότερο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή στα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας της ζωής ενός ανθρώπου αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών συμβαμάτων στη μέση ηλικία. Το εύρημα αυτό προέρχεται από μια σημαντική μελέτη ερευνητών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland (UMNSOM), που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.Όπως δείχνουν τα ευρήματα, μάλιστα, ο αυξημένος αυτός κίνδυνος παραμένει ακόμα και στους ανθρώπους που καταφέρνουν να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης σε ένα υγιές επίπεδο πριν την ηλικία των 40 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, συμπεραίνουμε πως η εργασία αυτή παρέχει στους γιατρούς σοβαρούς λόγους πρώιμων παρεμβάσεων για τη θεραπεία των υψηλών επιπέδων της «κακής»-LDL χοληστερόλης, αλλά και καθοδήγηση για μελλοντικές μελέτες παρέμβασης που θα στοχεύουν στον περιορισμό της παγκόσμιας επιδημίας καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.Διαβάστε περισσότερα στο