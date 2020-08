Μακροζωία: Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εάν θέλετε να ζήσετε περισσότερο το μυστικό είναι να μην παίρνετε το ασανσέρ, αλλά τις σκάλες, να κάνετε στρέτσινγκ και να παίζετε βόλεϊ, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Medicine and Science in Sports and Exercise.Οι παραπάνω δραστηριότητες ήταν μεταξύ όσων συσχετίστηκαν με χαμηλότερα ποσοστά προώρου θανάτου βάσει έρευνας σε 27.000 ενήλικες 18-84 ετών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα.Διαβάστε περισσότερα στο