Να τι προδίδει έναν άπιστο άνδρα

Οι άνδρες που απατούν τις συντρόφους τους είναι πολύ πιο πιθανό να επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά και στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.Οι ερευνητές εξέτασαν τις διαθέσιμα στοιχεία για αστυνομικούς, οικονομικούς συμβούλους, ανθρώπους που είχαν κάνει εγκλήματα οικονομικής φύσης και ανώτερα στελέχη εταιρειών που χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες γνωριμιών. Παρά τις διαβεβαιώσεις εχεμύθειας τα δεδομένα 36 εκατομμυρίων χρηστών της εν λόγω ιστοσελίδας βγήκαν στη δημοσιότητα το 2015.Διαβάστε περισσότερα στο