Επίπεδη κοιλιά και λιγότερο λίπος για όσους επιλέγουν αυτό το ρόφημα

Οι γυναίκες που πίνουν δύο ή τρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα διαπιστώθηκε ότι έχουν χαμηλότερο συνολικό ποσοστό λίπους στο σώμα καθώς και κοιλιακό λίπος συγκριτικά με όσες πίνουν λιγότερο καφέ, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στη The Journal of Nutrition.Ακόμη μια έρευνα που υποστηρίζει τα οφέλη του καφέ στην υγεία. Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές μελέτησαν τα αρχεία του αμερικανικού ΕΟΔΥ ( Center for Disease Control, CDC) και εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στα φλιτζάνια καφέ που κατανάλωναν οι γυναίκες ημερησίως και το συνολικό ποσοστό λίπους στο σώμα αλλά και την κοιλιά.