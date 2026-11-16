Οι άνθρωποι που ζουν με σπάνιες ασθένειες ελπίζουν σε θεραπείες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους ή θα τους δώσουν ακόμη και την προοπτική της ίασης.Η ιατρική εξελίσσεται διαρκώς και οι προσπάθειες των ερευνητών έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη σκευασμάτων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν αδύνατο να υπάρξουν. Ωστόσο, για ορισμένες σπάνιες ασθένειες, η ελπίδα αυτή συνοδεύεται από υπέρογκα κόστη που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 4 εκατ. δολάρια!Μπορεί, λοιπόν, η ανάπτυξη των θεραπειών να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ιατρική, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές παραμένει τόσο περιορισμένη που τις καθιστά απρόσιτες για πολλούς ασθενείς. Ποια είναι, όμως, τα τρία ακριβότερα φάρμακα αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ;