Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μεταφοράς και φυσικά και τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, στους πιο πολλούς αυτοκινητόδρομους της χώρας να γίνεται ο κακός χαμός.