Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)

Όλη η Κίνα είναι στους δρόμους και τα αποτελέσματα φαίνονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)
UPD:

H εθνική εορτή -η διάρκειά της είναι 7 ημέρες- είναι μια ευκαιρία για τους Κινέζους να εγκαταλείψουν για λίγο τις τεράστιες πόλεις της χώρας τους και να πάνε στους τόπους καταγωγής τους.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μεταφοράς και φυσικά και τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, στους πιο πολλούς αυτοκινητόδρομους της χώρας να γίνεται ο κακός χαμός.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης