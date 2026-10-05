Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)
Αυτό είναι μποτιλιάρισμα... (video)
Όλη η Κίνα είναι στους δρόμους και τα αποτελέσματα φαίνονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
Όλη η Κίνα είναι στους δρόμους και τα αποτελέσματα φαίνονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
UPD:
H εθνική εορτή -η διάρκειά της είναι 7 ημέρες- είναι μια ευκαιρία για τους Κινέζους να εγκαταλείψουν για λίγο τις τεράστιες πόλεις της χώρας τους και να πάνε στους τόπους καταγωγής τους.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μεταφοράς και φυσικά και τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, στους πιο πολλούς αυτοκινητόδρομους της χώρας να γίνεται ο κακός χαμός.
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UPD:
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