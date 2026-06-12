Λήξη συναγερμού στο «Blue Star 2»: Αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό, απέπλευσε από το Λαύριο

Το χρονικό

Στην είσοδο του λιμένα στήθηκε μπλόκο από το Λιμενικό Σώμα και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν η διέλευση, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

​Έξω στην προβλήτα συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες επιβάτες με τις αποσκευές τους, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά και κατοικίδια, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η ανησυχία ήταν διάχυτη, ενώ αρκετοί από τους ταξιδιώτες εκτιμούσαν ότι ο έλεγχος ήταν τόσο εξονυχιστικός που ίσως να συνεχιζόταν μέχρι το πρωί.





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Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτως στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου.Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα, ενώ οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο.Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση της απειλής, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.