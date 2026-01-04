Θέατρο ισχύος ή πραγματική ανατροπή; Τα μυστήρια γύρω από τη «σύλληψη» Μαδούρο

Τα πρόσφατα γεγονότα, σε συνδυασμό με αναφορές στο διαδίκτυο για την τεράστια ενεργειακή περιουσία της Βενεζουέλας – εκτιμώμενη σε πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – προσφέρουν έδαφος για ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει, πώς έφτασε η κατάσταση ως εδώ και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα τα social media έχουν κατακλυστεί από ισχυρισμούς και βίντεο που δείχνουν έναν Μαδούρο «να παίρνει αυτό που έδωσε» ή «να δίνει σόου», σε αρκετές περιπτώσεις συνοδευόμενα από υπερβολές ή ερμηνείες χωρίς σαφή βάση. Πίσω από αυτά τα viral clips όμως υπάρχει μια πραγματικότητα πολύ πιο περίπλοκη και με γεωπολιτικές διαστάσεις. Τον Νοέμβριο του 2025, κορυφαίο δημοσίευμα της τηλεγραφικής Telegraph και άλλες πηγές μετέφεραν πληροφορίες για τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαδούρο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Βενεζουελάνο ηγέτη να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει την εξουσία, κάτι που ο Μαδούρο αρνήθηκε, θέτοντας ζητήματα ασυλίας και προστασίας για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα γεγονότα κορυφώθηκαν στις αρχές του 2026 όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του και τη μεταφορά τους εκτός της χώρας, πιθανώς στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ναρκωτικά και διαφθορά. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και χαρακτηρίστηκαν από αρκετούς ως παράνομη επέμβαση και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Ένα από τα πιο παράδοξα σημεία της υπόθεσης, που έχει τροφοδοτήσει έντονη συζήτηση στα social media, αφορά το πώς εξελίχθηκε – ή μάλλον πώς δεν εξελίχθηκε – στρατιωτικά όλο αυτό το σκηνικό. Η Βενεζουέλα δεν είναι ένα ανυπεράσπιστο κράτος. Διαθέτει αντιαεροπορικά συστήματα, εκτεταμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δομημένες ακριβώς για την αποτροπή εξωτερικής επέμβασης. Πρόκειται για ένα καθεστώς που επί χρόνια επένδυσε στη στρατιωτική του ισχύ και στη ρητορική της σύγκρουσης, προβάλλοντας τον εαυτό του ως έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή.







