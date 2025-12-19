Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Δείτε βίντεο: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στην Ταϊπέι – Έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε ο δράστης
Ο 27χρονος δράστης πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της πρωτεύουσας της Ταϊβάν και επιτέθηκε στο πλήθος
Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
At least three people are dead after a man brandishing a knife and throwing smoke bombs slashed people in a crowd around Taipei Zhongshan MRT station, before committing suicide by falling.— Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025
Private gun ownership is banned in Taiwan, but sadly knife attacks still happen here. pic.twitter.com/F4R85wkXxQ
Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY— Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025
Smoke bomb detonates at Taipei Main Station's M7 exit at 5:27 p.m., leaving 57-year-old man unconscious. Taiwan's emergency services respond quickly.— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 19, 2025
★ https://t.co/AR0hTtikB7 ★ pic.twitter.com/aXmUa7jvsv
Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.
Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi. Βίντεο δείχνει τον δράστη να φορά αντιασφυξιογόνα μάσκα και να πέφτει από την οροφή του καταστήματος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr