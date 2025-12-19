Δείτε βίντεο: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στην Ταϊπέι – Έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε ο δράστης

Κλείσιμο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε.Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi. Βίντεο δείχνει τον δράστη να φορά αντιασφυξιογόνα μάσκα και να πέφτει από την οροφή του καταστήματος.