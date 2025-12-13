Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Drones Τουρκία Ουκρανία

Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο

Το πλοίο μετέφερε ηλιέλαιο με προορισμό την Αίγυπτο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό

Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον τουρκικού εμπορικού πλοίου, το οποίο μετέφερε ηλιέλαιο με προορισμό την Αίγυπτο. Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε δύο ουκρανικά λιμάνια, κατά τις οποίες υπέστησαν ζημιές τρία τουρκικά πλοία.


Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Ναυτικό της Ουκρανίας ανέφερε ότι το πλοίο ονομαζόταν Viva και στο κατάστρωμά του επέβαιναν 11 Τούρκοι πολίτες. Όπως διευκρινίζεται, από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η επίθεση σημειώθηκε σε ανοιχτή θάλασσα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ουκρανίας, και εκτός της εμβέλειας των ουκρανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Το ουκρανικό ναυτικό σημείωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον καπετάνιο του πλοίου.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντάσσονται σε ένα κλίμα έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις δηλώσεις της Μόσχας ότι σκοπεύει να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα». Η απειλή αυτή ήρθε στον απόηχο επιθέσεων του Κιέβου, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε τρία δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που κατευθύνονταν προς τη Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης