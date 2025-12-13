Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν τεράστια πιατέλα κοκαΐνης σε ψυγείο μετά την έφοδο σε σπίτι
Οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 κιλά ναρκωτικών και 10.000 λίρες σε διαμέρισμα στο Ντέρμπι, ενώ ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού καταδικάστηκε σε οκταετή κάθειρξη
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο καταγράφει την έφοδο σε διαμέρισμα στην Brook Street στο Ντέρμπι του Ηνωμένου Βασιλείου και τη στιγμή που ένας από τους αστυνομικούς αναφωνεί «Wow!» βλέποντας την ποσότητα των ναρκωτικών που ξεπροβάλλει από το ψυγείο.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου και είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας του 27χρονου Τζέιμς Κίλι. Από την πρώτη στιγμή της εισόδου στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σαλόνι μεγάλες σακούλες κάνναβης, σφραγισμένες με κενό αέρος, πεταμένες στο πάτωμα, ορισμένες μάλιστα με ετικέτες διαφορετικών «γεύσεων».
Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς στην κουζίνα. Μέσα στο ψυγείο, δίπλα σε γάλα, σάλτσες σαλάτας και βαζάκια με μαρμελάδα, βρέθηκαν μεγάλα μπλοκ κοκαΐνης, ενώ εντοπίστηκε ακόμη και πιάτο με λευκή σκόνη τοποθετημένο απροκάλυπτα στο εσωτερικό του ψυγείου.
Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν επίσης δεκάδες ηλεκτρονικά τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και χρηματικό ποσό. Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να ανοίγουν κουτιά γεμάτα ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις Αρχές, για τη διαχείριση της παράνομης δραστηριότητας.
Συνολικά, από το σπίτι του Κίλι κατασχέθηκαν περίπου 10 κιλά ναρκωτικών, καθώς και 10.000 λίρες σε μετρητά. Από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων του προέκυψαν πολυάριθμα μηνύματα που σχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό για να προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, τις οποίες στη συνέχεια εισήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Κίλι δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της εφόδου, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κατοχή κοκαΐνης και κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση, καθώς και για κατοχή προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.
Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του και καταδικάστηκε σε οκταετή κάθειρξη.
