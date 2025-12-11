«Σας τα παρακολουθούμε όλα…»

Ο Τζον Κυριάκου, που υπηρέτησε στην αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έγινε γνωστός στο παρελθόν για την αποκάλυψη χρήσης βασανιστηρίων από την υπηρεσία, επανέρχεται με μια σειρά δηλώσεων που θίγουν ευαίσθητα θέματα ιδιωτικότητας και τεχνολογίας. Όπως έχει επαναληφθεί σε διάφορα διεθνή δημοσιεύματα, ο Κυριάκου υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες παρακολούθησης που διαθέτουν οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις παραδοσιακές μεθόδους υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών και φυσικών παρακολουθήσεων, και εισέρχονται βαθιά στην καθημερινή ψηφιακή ζωή των πολιτών.

Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος, εργαλεία που αναπτύχθηκαν και περιγράφτηκαν στις διαρροές του 2017 γνωστές ως Vault 7 δείχνουν ότι είναι τεχνολογικά εφικτό για υπηρεσίες όπως η CIA να αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά “έξυπνων” συσκευών - από κινητά τηλέφωνα έως τηλεοράσεις και αυτοκίνητα- και να τις μετατρέπουν σε συσκευές καταγραφής ή ελέγχου. Σε συνεντεύξεις, έχει αναφέρει ότι τέτοιες τεχνικές επιτρέπουν τη μετατροπή ενός έξυπνου τηλεοπτικού δέκτη σε μικρόφωνο ακόμα και όταν φαίνεται απενεργοποιημένος, ή την απομακρυσμένη πρόσβαση στους υπολογιστές που ενσωματώνονται σε σύγχρονα αυτοκίνητα...





