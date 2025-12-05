Κίνα: Υποδοχή ροκ σταρ για τον Εμανουέλ Μακρόν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Σετσουάν, δείτε βίντεο

Επευφημίες, σημαίες και πολλές χειραψίες περίμεναν τον Γάλλο πρόεδρο – Η επίσκεψη θεωρείται βήμα προς την ενίσχυση της διπλωματίας μέσω της αθλητικής και πολιτιστικής συνεργασίας