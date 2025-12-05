Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κίνα: Υποδοχή ροκ σταρ για τον Εμανουέλ Μακρόν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Σετσουάν, δείτε βίντεο
Κίνα: Υποδοχή ροκ σταρ για τον Εμανουέλ Μακρόν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Σετσουάν, δείτε βίντεο
Επευφημίες, σημαίες και πολλές χειραψίες περίμεναν τον Γάλλο πρόεδρο – Η επίσκεψη θεωρείται βήμα προς την ενίσχυση της διπλωματίας μέσω της αθλητικής και πολιτιστικής συνεργασίας
Μια απροσδόκητα ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξαν για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν Κινέζοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Σετσουάν, όπου έδωσε ομιλία για την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία.
Θέλοντας να αναδείξει την ενίσχυση της διπλωματίας Παρισιού – Πεκίνου στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο, όπου παρακολούθησε και αγώνες.
Η πραγματική έκπληξη όμως ήρθε πριν τον αγώνα, όταν πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην πανεπιστημιούπολη, ξεσπώντας σε επευφημίες, ενώ κρατούσε σημαίες και φώναζε το όνομά του.
Ωστόσο, αντίστοιχα θερμός ήταν και ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν, που παρέκαμψε τους άνδρες της ασφάλειας που τον συνόδευαν και άρχισε να τρέχει να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες.
Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κίνα δείχνει τις αυξανόμενες σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας, αλλά και τη βούληση του Πεκίνου να προσεγγίσει την Ευρώπη μέσω Γαλλίας. Παρά την εντυπωσιακή υποδοχή, αλλά και τη συνοδεία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η επίσκεψη δεν έχει καταλήξει σε ουσιαστικές συμφωνίες.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Κίνα φαίνεται να αποφεύγει την υπογραφή μεγάλων οικονομικών συμφωνιών με τη Γαλλία, ενώ διατηρεί σφικτό έλεγχο στην πολιτική της απέναντι στη Ρωσία, με αποτέλεσμα.
Το βήμα έγινε προς την κατεύθυνση της αθλητικής και πολιτιστικής διπλωματίας, με την επίσκεψη Μακρόν στο Πανεπιστήμιο να δείχνουν την προσπάθειά του για ενίσχυση της σχέσεις με το Πεκίνο μέσω καινοτομίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού.
Θέλοντας να αναδείξει την ενίσχυση της διπλωματίας Παρισιού – Πεκίνου στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο, όπου παρακολούθησε και αγώνες.
Η πραγματική έκπληξη όμως ήρθε πριν τον αγώνα, όταν πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην πανεπιστημιούπολη, ξεσπώντας σε επευφημίες, ενώ κρατούσε σημαίες και φώναζε το όνομά του.
Ωστόσο, αντίστοιχα θερμός ήταν και ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν, που παρέκαμψε τους άνδρες της ασφάλειας που τον συνόδευαν και άρχισε να τρέχει να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες.
🚨🚨🚨🚨🚨— News 24 (@News_2028) December 5, 2025
Emmanuel Macron runs toward a crowd of Chinese people who came to meet him. pic.twitter.com/cbwFT6KAoC
Εντυπωσιακή υποδοχή χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες
Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κίνα δείχνει τις αυξανόμενες σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας, αλλά και τη βούληση του Πεκίνου να προσεγγίσει την Ευρώπη μέσω Γαλλίας. Παρά την εντυπωσιακή υποδοχή, αλλά και τη συνοδεία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η επίσκεψη δεν έχει καταλήξει σε ουσιαστικές συμφωνίες.
Όπως αναφέρει το Reuters, η Κίνα φαίνεται να αποφεύγει την υπογραφή μεγάλων οικονομικών συμφωνιών με τη Γαλλία, ενώ διατηρεί σφικτό έλεγχο στην πολιτική της απέναντι στη Ρωσία, με αποτέλεσμα.
Το βήμα έγινε προς την κατεύθυνση της αθλητικής και πολιτιστικής διπλωματίας, με την επίσκεψη Μακρόν στο Πανεπιστήμιο να δείχνουν την προσπάθειά του για ενίσχυση της σχέσεις με το Πεκίνο μέσω καινοτομίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα