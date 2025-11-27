Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Κόσμος χορεύει στο χιονισμένο Παρίσι υπό τους ήχους του «All i want for Christmas is you» - Δείτε το viral βίντεο
Ένας χορευτής εμφανίστηκε κρατώντας ένα ηχείο αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι σε έναν πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ της πόλης
Ένα βίντεο γεμάτο χριστουγεννιάτικη ενέργεια από το Παρίσι έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.
Ο χορευτής Jikamanu ανέβασε πριν από τρεις ημέρες στο TikTok ένα στιγμιότυπο που έχει γίνει viral, φτάνοντας ήδη τα 12,9 εκατ. views και συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του σε όλες τις πλατφόρμες.
Στο βίντεο καταγράφεται η αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου όταν άρχισε να πέφτει το πρώτο χιόνι της χρονιάς στο νυχτερινό Παρίσι.
Ο Jikamanu εμφανίζεται κρατώντας ένα μεγάλο ηχείο, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι σε έναν πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ της πόλης.
Μόλις ακούγονται οι πρώτες νότες του «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ, το πλήθος ξεσπά σε ξέφρενο χορό και τραγούδι. Κάποιοι φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, άλλοι κρατούν τα ποτά ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι χοροπηδούν και γελούν, απολαμβάνοντας τη χριστουγεννιάτικη στιγμή.
«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω στο πλάνο εμφανίζεται η φράση: «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι;».
@jikamanu
Est-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? 😂❄️♬ son original - Jikamanu
