Η νέα κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε μαζική μείωση των δημοσίων δαπανών

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας θα προτείνει στο κοινοβούλιο μείωση κατά 30% των δημοσίων δαπανών και την κατάργηση φόρων - Η χώρα του είναι αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από το 1980