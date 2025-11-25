«Genesis Mission»: Το φιλόδοξο σχέδιο Τραμπ για ενεργειακή κυριαρχία, κβαντική έρευνα και εθνική ασφάλεια

-Τον ιδιωτικό τομέα-Ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντραΟ στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας έρευνας και ανακάλυψης, η οποία θα διασυνδέει:-Τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο-Προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης-Τεχνολογίες κβαντικών υπολογιστών-Τα πλέον εξελιγμένα επιστημονικά όργανα των ΗΠΑΗ ολοκληρωμένη πλατφόρμα — η πιο πολύπλοκη επιστημονική υποδομή που δημιουργήθηκε ποτέ — θα υποστηρίζεται από περίπου 40.000 επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς του DOE, σε συνεργασία με κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας.Η Genesis Mission επικεντρώνεται σε τρεις άξονες στρατηγικής σημασίας:Με αξιοποίηση προηγμένων AI εργαλείων, η αποστολή επιδιώκει επιτάχυνση:-των τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας νέας γενιάς,-της έρευνας στη σύντηξη,-του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου.Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε το «Genesis Mission’. Ιστορική πράξη του Προέδρου Τραμπ: Μια εθνική αποστολή που φιλοδοξεί να διπλασιάσει την παραγωγικότητα της αμερικανικής έρευνας και να θωρακίσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.Στόχος: Αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια για όλους τους Αμερικανούς.Με επενδύσεις σε κβαντική τεχνολογία και AI, το DOE φιλοδοξεί να θεμελιώσει τις υποδομές που θα γεννήσουν τις βιομηχανίες του μέλλοντος.Η αποστολή θα υποστηρίξει:-την ανάπτυξη προηγμένων AI συστημάτων για αμυντικές εφαρμογές,-την ενίσχυση της αξιοπιστίας του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου,-την ταχύτερη παραγωγή νέων αμυντικών υλικών.

«Καθοριστική στιγμή για την επόμενη εποχή της αμερικανικής επιστήμης»



Ο Δρ. Ντάριο Γκιλ, Διευθυντής της «Genesis Mission» αναφέρει: «Η Genesis Mission αποτελεί καθοριστική στιγμή για την επόμενη εποχή της αμερικανικής επιστήμης. Διασυνδέουμε τις πιο προηγμένες υπολογιστικές υποδομές, τα δεδομένα και τα επιστημονικά όργανα της χώρας σε ένα ενιαίο σύστημα που θα διπλασιάσει την παραγωγικότητα της έρευνας και θα λύσει προβλήματα που κάποτε θεωρούνταν αδύνατα.»

Από την πλευρά του, ο Μπράντον Ουίλιαμς, Διοικητής NNSA τόνισε: «Η αποστολή ανοίγει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην αμερικανική επιστημονική και αμυντική τεχνολογική υπεροχή. Με εργαλεία AI, κβαντικούς υπολογιστές και εξελιγμένα αναλυτικά συστήματα, θα ενισχύσουμε την αποτροπή μας και θα διατηρήσουμε το στρατηγικό μας πλεονέκτημα.»Τέλος, ο Δρ. Τζον Βάγκνερ, Πρόεδρος του National Laboratory Directors’ Council δήλωσε πώς «τα Εθνικά Εργαστήρια αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της αμερικανικής καινοτομίας. Η Genesis Mission αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές τους, επιτρέποντας στους επιστήμονές μας να εργάζονται με ταχύτητα αντίστοιχη της ίδιας της καινοτομίας.»Σημειώνεται ότι η «Genesis Mission» καλλιεργεί προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή αμερικανικής επιστημονικής πρωτοπορίας, μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και η υπολογιστική ισχύς συνδυάζονται για να επαναπροσδιορίσουν την παγκόσμια τεχνολογική ισορροπία.