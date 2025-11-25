«Genesis Mission»: Το φιλόδοξο σχέδιο Τραμπ για ενεργειακή κυριαρχία, κβαντική έρευνα και εθνική ασφάλεια

Σε μια κίνηση με έντονο ιστορικό συμβολισμό και στρατηγικό βάρος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
υπέγραψε Εκτελεστικό Διάταγμα για την έναρξη της «Genesis Mission», μιας φιλόδοξης εθνικής πρωτοβουλίας που θα καθοδηγηθεί από το Υπουργείο Ενέργειας (DOE).
Η αποστολή στοχεύει να αξιοποιήσει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης
(AI) και των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων, μεταμορφώνοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παράγουν επιστημονική γνώση και καινοτομία.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διπλασιαστεί η παραγωγικότητα και ο αντίκτυπος της αμερικανικής επιστήμης και μηχανικής μέσα σε μια δεκαετία — μια κλιμάκωση που υπόσχεται καθοριστικές ανακαλύψεις στους τομείς της ενέργειας, της εθνικής ασφάλειας και της θεμελιώδους έρευνας.
Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ συνέκρινε το «Genesis Mission» με ιστορικά ορόσημα όπως το «Manhattan Project» και το διαστημικό πρόγραμμα Apollo.
«Στην ιστορία μας, οι μεγαλύτερες επιστημονικές μας επιτυχίες γεννήθηκαν όταν τα πιο φωτεινά μυαλά της χώρας κλήθηκαν να υπηρετήσουν το έθνος. Σήμερα, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η Genesis Mission απελευθερώνει τη δύναμη των Εθνικών Εργαστηρίων μας, των υπερυπολογιστών και των δεδομένων μας, για να διασφαλίσουμε την παγκόσμια πρωτοπορία της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής ηγεσίας στην AI, όπως το Εκτελεστικό Διάταγμα «Removing Barriers to American Leadership In Artificial Intelligence» και το «America’s AI Action Plan».
Τη διεύθυνση της αποστολής αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Επιστημών και κορυφαίο στέλεχος της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας, Δρ. Darío Gil. Υπό τον συντονισμό του, η Genesis Mission θα κινητοποιήσει:
-Τα 17 Εθνικά Εργαστήρια του DOE
-Τον ιδιωτικό τομέα
-Ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα
Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας έρευνας και ανακάλυψης, η οποία θα διασυνδέει:
-Τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο
-Προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
-Τεχνολογίες κβαντικών υπολογιστών
-Τα πλέον εξελιγμένα επιστημονικά όργανα των ΗΠΑ
Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα — η πιο πολύπλοκη επιστημονική υποδομή που δημιουργήθηκε ποτέ — θα υποστηρίζεται από περίπου 40.000 επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς του DOE, σε συνεργασία με κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας.
Η Genesis Mission επικεντρώνεται σε τρεις άξονες στρατηγικής σημασίας:
1. Ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ
Με αξιοποίηση προηγμένων AI εργαλείων, η αποστολή επιδιώκει επιτάχυνση:
-των τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας νέας γενιάς,
-της έρευνας στη σύντηξη,
-του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου.
Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε το «Genesis Mission’. Ιστορική πράξη του Προέδρου Τραμπ: Μια εθνική αποστολή που φιλοδοξεί να διπλασιάσει την παραγωγικότητα της αμερικανικής έρευνας και να θωρακίσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.
Στόχος: Αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια για όλους τους Αμερικανούς.
2. Ενίσχυση της βασικής επιστημονικής έρευνας
Με επενδύσεις σε κβαντική τεχνολογία και AI, το DOE φιλοδοξεί να θεμελιώσει τις υποδομές που θα γεννήσουν τις βιομηχανίες του μέλλοντος.
3. Εθνική ασφάλεια
Η αποστολή θα υποστηρίξει:
-την ανάπτυξη προηγμένων AI συστημάτων για αμυντικές εφαρμογές,
-την ενίσχυση της αξιοπιστίας του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου,
-την ταχύτερη παραγωγή νέων αμυντικών υλικών.
«Καθοριστική στιγμή για την επόμενη εποχή της αμερικανικής επιστήμης»
Ο Δρ. Ντάριο Γκιλ, Διευθυντής της «Genesis Mission» αναφέρει: «Η Genesis Mission αποτελεί καθοριστική στιγμή για την επόμενη εποχή της αμερικανικής επιστήμης. Διασυνδέουμε τις πιο προηγμένες υπολογιστικές υποδομές, τα δεδομένα και τα επιστημονικά όργανα της χώρας σε ένα ενιαίο σύστημα που θα διπλασιάσει την παραγωγικότητα της έρευνας και θα λύσει προβλήματα που κάποτε θεωρούνταν αδύνατα.»
Από την πλευρά του, ο Μπράντον Ουίλιαμς, Διοικητής NNSA τόνισε: «Η αποστολή ανοίγει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην αμερικανική επιστημονική και αμυντική τεχνολογική υπεροχή. Με εργαλεία AI, κβαντικούς υπολογιστές και εξελιγμένα αναλυτικά συστήματα, θα ενισχύσουμε την αποτροπή μας και θα διατηρήσουμε το στρατηγικό μας πλεονέκτημα.»
Τέλος, ο Δρ. Τζον Βάγκνερ, Πρόεδρος του National Laboratory Directors’ Council δήλωσε πώς «τα Εθνικά Εργαστήρια αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της αμερικανικής καινοτομίας. Η Genesis Mission αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές τους, επιτρέποντας στους επιστήμονές μας να εργάζονται με ταχύτητα αντίστοιχη της ίδιας της καινοτομίας.»
Σημειώνεται ότι η «Genesis Mission» καλλιεργεί προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή αμερικανικής επιστημονικής πρωτοπορίας, μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και η υπολογιστική ισχύς συνδυάζονται για να επαναπροσδιορίσουν την παγκόσμια τεχνολογική ισορροπία.