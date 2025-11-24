Σι και Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά τη Δευτέρα - Στη σημασία του ζητήματος της Ταϊβάν στάθηκε ο Κινέζος πρόεδρος

Σπουδαίος ηγέτης ο Σι Τζινπίνγκ, είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua και αναγνώρισε τη σημασία της Ταϊβάν για την Κίνα - Αμφότεροι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για επίλυση του ουκρανικού