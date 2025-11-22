Απίστευτο: Με ένα τάμπλετ πετάνε στρατιωτικό ελικόπτερο

Η τεχνολογία των αυτόνομων και τηλεχειριζόμενων πτήσεων εξελίσσεται με ρυθμούς που πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητοι. Το βλέπουμε καθημερινά με τη χρήση drones στα πεδία μαχών, όμως η πραγματική τομή έρχεται όταν μια τεχνολογία τέτοιου τύπου «περνάει» σε βαριά ελικόπτερα, όπως το θρυλικό UH-60 Black Hawk.