Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ- Πληροφορίες για έναν τραυματία
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι δεν πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια»
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gbnews.com, η έκρηξη έγινε το πρωί της Δευτέρας προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, καθώς χρειάστηκε να εκκενωθεί το εμπορικό κέντρο στο οποίο την ώρα εκείνη βρίσκονταν - σύμφωνα με το ρεπορτάζ - περίπου 100 άνθρωποι.
Η αιτία της έκρηξης
Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η έκρηξη προήλθε από τα εύφλεκτα αντικείμενα που μετάφερε το βαν, όταν η οροφή του - για άγνωστη προς το παρόν αιτία - «βρήκε» στην οροφή του πάρκινγκ.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το βαν σχεδόν κατεστραμμένο, με σπασμένα παράθυρα και εκτεθειμένο το εσωτερικό του.
Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι ο οδηγός, ένας άνδρας περίπου 60 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, δήλωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και «δεν πιστεύεται ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία».
Αυτόπτης μάρτυρας, που την ώρα της έκρηξης εργαζόταν σε χώρο λίγο πιο μακριά από το εμπορικό κέντρο δήλωσε: «Ένιωσα ένα τεράστιο ωστικό κύμα που έκανε το έδαφος να κουνιέται. Δεν χτύπησε κάποιος συναγερμός και στη συνέχεια μας ζήτησαν να απομακρυνθούμε από την περιοχή».
Από την πλευρά του, ο τοπικός βουλευτής Πολ Κόλερ με ανάρτησή του στο Χ συνεχάρη τις Αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον τραυματία.
