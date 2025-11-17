Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ- Πληροφορίες για έναν τραυματία

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το βαν σχεδόν κατεστραμμένο, με σπασμένα παράθυρα και εκτεθειμένο το εσωτερικό του.

🚨BREAKING: A VAN HAS EXPLODED IN WIMBLEDON, LONDON 🇬🇧



A MAN HAS BEEN RUSHED TO HOSPITAL AFTER A VAN EXPLODED ON QUEENS ROAD IN WIMBLEDON AT AROUND 10:06am THIS MORNING ⚠️



POLICE, PARAMEDICS, AND HAZARDOUS AREA RESPONSE TEAM REMAIN ON SCENE❗️



Article link in comments 👇 pic.twitter.com/tZ7W65xH4F

Παράλληλα, δήλωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και «δεν πιστεύεται ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία».

Thank you to emergency services for the rapid response to the van explosion on Queens Road this morning, believed to be accidental. Wishing the driver a swift recovery.



I’m in touch with Wimbledon Quarter owners who will share more details when able 🧵

https://t.co/qKILFsR71a