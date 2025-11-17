Καλιφόρνια: Μάχη σε ληστεία κοσμηματοπωλείου - Ο ιδιοκτήτης τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τους πέντε μασκοφόρους - Δείτε βίντεο
Παρά τους πυροβολισμούς οι ληστές κατάφεραν να αποδράσουν με κοσμήματα αξίας 170.000 δολαρίων

Απροσδόκητη τροπή πήρε για τους δράστες της η ληστεία σε κοσμηματοπωλείο την περασμένη Πέμπτη  στην Καλιφόρνια, όταν ξαφνικά είδαν τον ιδιοκτήτη της επιχειρήσεις να βγάζει όπλο και να τους πυροβολεί.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο κοσμηματοπωλείο Olivia's Fine Jewelry της πόλης Μαντέρα φαίνονται αρχικά οι πέντε δράστες με μάσκες και γάντια να εισβάλλουν στην επιχείρηση και να αρχίζουν να σπάνε τα τζάμια από τις προθήκες για να κλέψουν τα κοσμήματα

Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, κάνει την εμφάνισή του και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με ένα όπλο πυροβολώντας κατά των ληστών που τράπηκαν σε φυγή.



Παρά τους πυροβολισμούς οι ληστές κατάφεραν να αποδράσουν με κοσμήματα αξίας 170.000 δολαρίων.

«Είναι τρομακτικό για την οικογένεια, επειδή είναι ένα οικογενειακό κατάστημα, με τους υπαλλήλους να είναι μέλη της οικογένειας. Ήταν σίγουρα μια προσεκτικά σχεδιασμένη ληστεία». Ήταν καλά μελετημένη. Δεν φαίνεται να ήταν η πρώτη φορά για αυτά τα άτομα» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να συνεχίζονται.

