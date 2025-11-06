Βρυξέλλες: Ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου λόγω drone που θεάθηκε στην περιοχή - Δείτε βίντεο
Νωρίτερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης (6/11) λόγω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που θεάθηκε στην περιοχή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.
O υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.
Νωρίτερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.
DRONES ARE BACK IN BELGIUM. This time at airforce base Melsbroek. Also reports from drones around Brussels Airport and nuclear power plant Doel. The footage is from Melsbroek. Again a chaotic night for the Belgians #drones #uapX #Belgium pic.twitter.com/oOWdIU3yAB— CLINTRETROSPECTIVE⏰🔙 (@ClintCooreman) November 6, 2025
