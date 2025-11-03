Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Πολιτική δίωξη σε βάρος του καταγγέλλει πάστορας και επικριτής του Όρμπαν
Ο Ούγγρος μεθοδιστής πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, κατήγγειλε σήμερα τη δίωξη που ασκήθηκε στον ίδιο και σε στελέχη της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι έχουν πολιτικό κίνητρο, πριν από τις εκλογές του επόμενου Απριλίου.
Ο Ιβάνι κατηγορείται μαζί με άλλα οκτώ πρόσωπα –έξι είναι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί– για βίαια επεισόδια σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε το 2022 από την εφορία στη φιλανθρωπική οργάνωση της μικρής αλλά πολύ δραστήριας μεθοδιστικής εκκλησίας του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μόνο στον Ιβάνι είχε επιτραπεί να μπει στο κτίριο κατά τη διάρκεια της έρευνας, όμως εκείνος υποκίνησε το πλήθος, που είχε πάει να του συμπαρασταθεί, να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό.
«Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με προτροπή του Γκάμπορ Ιβάνι, οι παρόντες άρχισαν να τον σπρώχνουν προς τους πράκτορες ασφαλείας» για να σπάσουν τον κλοιό, ανέφερε η αστυνομία.
Εάν κριθεί ένοχος, ο 74χρονος ιερέας κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 10ετή κάθειρξη.
Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων είναι και η πρώην ευρωβουλευτής των φιλελευθέρων, Άννα Ντόναθ.
Μιλώντας στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο 24.hu ο Ιβάνι είπε ότι δεν τον εκπλήσσουν οι κατηγορίες. «Ήταν προβλέψιμο ότι θα το έκαναν πριν από τις (βουλευτικές) εκλογές» του Απριλίου, είπε, χαρακτηρίζοντας «ενδεικτικό των προθέσεων» το γεγονός ότι μολονότι καμιά εκατοστή άνθρωποι συμμετείχαν τότε στην κινητοποίηση, ασκήθηκαν διώξεις μόνο στα πολιτικά πρόσωπα.
Ο Ιβάνι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Όρμπαν στο παρελθόν, όμως απομακρύνθηκαν αφού ο πάστορας, ένα πρόσωπο αξιοσέβαστο στην Ουγγαρία λόγω του αγώνα του κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος, επέκρινε δριμύτατα τον πρωθυπουργό για τη μεταχείριση που επιφύλαξε στους άστεγους και τους πρόσφυγες.
