Σεβίλλη και Ουέλβα βυθίστηκαν στο νερό: Πλημμύρες σε νοσοκομεία και σχολεία, ακινητοποιημένα μετρό και τρένα
Καταρρακτώδεις βροχές παρέλυσαν την περιοχή – Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος στη Σεβίλλη - Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο
Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να ζητηθεί από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, καταστήματα, υπόγεια και ισόγεια κτιρίων.
Cuando os he dicho antes que jarreaba no exageraba... imágenes de la calle Alfonso XII en Sevilla hace unos momentos. pic.twitter.com/AI7HoGywNF— Pepe Fernández (@Pepe_Fdez) October 29, 2025
Δεκάδες δρόμοι και πανεπιστήμια σταμάτησαν να λειτουργούν καθώς πλημμύρισε βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής.
Vecinos/as, toda nuestra solidaridad con quienes están sufriendo por las lluvias en el barrio. 💛— avcerrounido (@avcerrounido) October 29, 2025
Pedimos apoyo y refuerzo en la zona a @Ayto_Sevilla @EmergenciasSevilla @DtoCerroAmate @EmergenciasSev @pepelugomoreno pic.twitter.com/XByU4UZEgr
Στην νήσο Κριστίνα, ένας υδροστρόβιλος προκάλεσε την πτώση δέντρων, τοίχων και άλλων κατασκευών. Ο δήμαρχος Τζενάρο Όρτα εξήγησε χθες ότι «από τις 8:00 π.μ. σημειώθηκε αύξηση των βροχοπτώσεων, συνοδευόμενη από υδροστρόβιλο που προκάλεσε πολυάριθμα περιστατικά».
Universidad de Sevilla os prometo que no hay que llegar a estos extremos para cancelar las clases. pic.twitter.com/bOHSE2ouaf— Belén (@beleencastroo_) October 29, 2025
Ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι το φαινόμενο ήταν ξαφνικό, «επειδή δεν είχαμε καν πορτοκαλί συναγερμό, μόνο κίτρινο αρχικά», και ζήτησε από τους κατοίκους «να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο».
Προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Virgen Macarena στη Σεβίλλη όπου πλημμύρισε.
Οι πλημμύρες ανάγκασαν την αναστολή της λειτουργίας και του Μετρό, ενώ τα προαστιακά τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα. Επιπλέον, η γραμμή Σεβίλλη-Ουέλβα παραμένει κλειστή λόγω διακοπής ρεύματος. Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Fibes υπέστη επίσης τις επιπτώσεις της καταιγίδας και, λόγω διακοπής ρεύματος, αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του και να αναβάλει την έναρξη του Σαλονιού Αυτοκινήτου της Σεβίλλης.
¿Nadie se asegura de que las alcantarillas estén limpias? #sevilla Calle Alfonso XII Plaza del Museo @abcdesevilla @amideanr @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/Zn3plstoFM— Sevilla Sufre por el Sevillano (@SufreSVQ) October 29, 2025
Calle Aragón, en el Cerro del Águila, Sevilla. Como siempre tarde.— josecarlosmg10 (@josecarlos10mg) October 29, 2025
No hemos aprendido nada. pic.twitter.com/liQsFkokHY
Sevilla, las 14:00 de la tarde, alerta naranja, muy buena gestión si señor👏🏻 #Sevilla @AndaluciaJunta pic.twitter.com/BGEjiJWrXg— isa (@iisabelrmrz) October 29, 2025
Από τις ισχυρές βροχές κατέρρευσε η στέγης ενός βιομηχανικού κτιρίου, ενώ στο Κάμας, ένα νηπιαγωγείο υπέστη σοβαρές ζημιές από το νερό.
