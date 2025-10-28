Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ο Τραμπ απέσυρε τον υποψήφιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ απέσυρε τον υποψήφιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή
Ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή του πρώην απεσταλμένου στη Συρία σε παραπλάνηση σχετικά με τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων - Ο Τζόελ Ρέιμπερν έχει αρνηθεί την εμπλοκή του
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζόελ Ρέιμπερν – πρώην απεσταλμένου για τη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας – για τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Εγγύς Ανατολής, σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Reuters.
Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος είχε προτείνει τον Ρέιμπερν για το πόστο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Φεβρουάριο, προκειμένου να αναλάβει τον συντονισμό της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας είχε πραγματοποιήσει την ακρόαση επικύρωσης του τον Μάιο.
Ωστόσο, τόσο ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ όσο και τα μέλη των Δημοκρατικών στην επιτροπή είχαν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την επιλογή του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή προχώρησε σε μια ασυνήθιστη ψηφοφορία, εγκρίνοντας μόνο την προώθηση της υποψηφιότητας χωρίς να τη συστήσει επίσημα προς ψήφιση στην ολομέλεια της Γερουσίας.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι γερουσιαστές είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Ρέιμπερν είχε εμπλακεί σε παραπλάνηση αξιωματούχων των ΗΠΑ για τον πραγματικό αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ρόλο, δηλώνοντας πως «δεν είχε καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή παραπληροφόρησης».
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την απόσυρση της υποψηφιότητας, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από την ενημερωτική ιστοσελίδα Axios.
Ο Ρέιμπερν είχε υπηρετήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος είχε προτείνει τον Ρέιμπερν για το πόστο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Φεβρουάριο, προκειμένου να αναλάβει τον συντονισμό της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας είχε πραγματοποιήσει την ακρόαση επικύρωσης του τον Μάιο.
Ωστόσο, τόσο ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ όσο και τα μέλη των Δημοκρατικών στην επιτροπή είχαν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την επιλογή του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή προχώρησε σε μια ασυνήθιστη ψηφοφορία, εγκρίνοντας μόνο την προώθηση της υποψηφιότητας χωρίς να τη συστήσει επίσημα προς ψήφιση στην ολομέλεια της Γερουσίας.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι γερουσιαστές είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Ρέιμπερν είχε εμπλακεί σε παραπλάνηση αξιωματούχων των ΗΠΑ για τον πραγματικό αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ρόλο, δηλώνοντας πως «δεν είχε καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή παραπληροφόρησης».
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την απόσυρση της υποψηφιότητας, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από την ενημερωτική ιστοσελίδα Axios.
Ο Ρέιμπερν είχε υπηρετήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα