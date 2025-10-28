Ο Τραμπ απέσυρε τον υποψήφιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή

Ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή του πρώην απεσταλμένου στη Συρία σε παραπλάνηση σχετικά με τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων - Ο Τζόελ Ρέιμπερν έχει αρνηθεί την εμπλοκή του