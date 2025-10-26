Aισιόδοξος o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι
Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ Κίνα ΗΠΑ

Aισιόδοξος o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι

Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα γίνει στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα

Aισιόδοξος o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα.

«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η κρισιμότερη στιγμή της οποίας αναμένεται να είναι αυτή η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

