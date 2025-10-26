Aισιόδοξος o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι

Ο Αμερικανός πρόεδροςδήλωσε χθες Σάββατο αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον κινέζο ομόλογό τουκατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα.«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η κρισιμότερη στιγμή της οποίας αναμένεται να είναι αυτή η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).