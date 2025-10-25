Νέα πρόεδρος της Ιρλανδίας η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι - Άνετη νίκη με 63,4%

Ποια είναι η νέα πρόεδρος

, η ανεξάρτητη υποψήφια, που, πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Ιρλανδία, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.Η κεντρώα αντίπαλός της, η, έλαβε μόλις 29,5% και έτσι η Κόνολι θα αναλάβει την προεδρία, διαδεχόμενη τονο οποίος είχε αναλάβει το 2011.«Θα είμαι η πρόεδρος που ακούει, που ανταποκρίνεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δημοκρατία που θα εκτιμά την αξία όλων» ανέφερε στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμακαι ο πρόεδρος σπανίως χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να ελέγξει τη συνταγματικότητα των νόμων, όμως συχνά μιλά στη διεθνή σκηνή και υποδέχεται άλλους ηγέτες κρατών.Παιδί οικογένειας(από επτά αγόρια και αγόρια, η ίδια ήταν ένατη κατά σειρά) η Κάθριν Κόνολι έχασε σε ηλικία εννέα ετών τη μητέρα της.Μεγαλώνοντας σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια την επηρέασε καθοριστικά με όλους τους δυνατούς τρόπους έλεγε αργότερα, έλεγε αργότερα και τόνιζε πόσο μεγάλη σημασία έδινανΣπούδασε ψυχολογία και εργάστηκε ως κλινική ψυχολόγος, αλλά αργότερα έλαβε και πτυχίο νομικής.Μπήκε στην πολιτική με το κόμμα των Εργατικών όταν πλέον ήταν 40 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά. Ένας άνθρωπος που την ενθάρρυνε ήτανΓια χρόνια ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση στη γενέτειρά το Γκάλγουεϊ, ενώ θήτευσε και ως δήμαρχος της πόλης.Αποχώρησε από το κόμμα το 2007 και κατέβηκε ως ανεξάρτητη στις εκλογές για να εκλεγεί για πρώτη φορά το 2016.Στις προεδρικές εκλογές στηρίχτηκε κυρίως από κόμματα της Αριστεράς: το Σιν Φέιν, τους Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα Ο Λαός Πάνω από τα Κέρδη και τους Εργατικούς.