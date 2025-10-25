Νέα πρόεδρος της Ιρλανδίας η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι - Άνετη νίκη με 63,4%
Προέρχεται από οικογένεια με 14 παιδιά, σπούδασε ψυχολογία και νομικά - Μπήκε στην πολιτική με παρότρυνση από τον απερχόμενο πρόεδρο Μάικλ Χίγκινς
Η Κάθριν Κόνολι, η ανεξάρτητη υποψήφια, που στηρίχθηκε από την Αριστερά, πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Ιρλανδία, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 63,4%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.
Η κεντρώα αντίπαλός της, η Χέδερ Χάμφρεϊς, έλαβε μόλις 29,5% και έτσι η Κόνολι θα αναλάβει την προεδρία, διαδεχόμενη τον Μάικλ Χίγκινς ο οποίος είχε αναλάβει το 2011.
«Θα είμαι η πρόεδρος που ακούει, που ανταποκρίνεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δημοκρατία που θα εκτιμά την αξία όλων» ανέφερε στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό και ο πρόεδρος σπανίως χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να ελέγξει τη συνταγματικότητα των νόμων, όμως συχνά μιλά στη διεθνή σκηνή και υποδέχεται άλλους ηγέτες κρατών.
Μεγαλώνοντας σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια την επηρέασε καθοριστικά με όλους τους δυνατούς τρόπους έλεγε αργότερα, έλεγε αργότερα και τόνιζε πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στην ακεραιότητα και την εντιμότητα.
Σπούδασε ψυχολογία και εργάστηκε ως κλινική ψυχολόγος, αλλά αργότερα έλαβε και πτυχίο νομικής.
Μπήκε στην πολιτική με το κόμμα των Εργατικών όταν πλέον ήταν 40 ετών, παντρεμένη με δύο παιδιά. Ένας άνθρωπος που την ενθάρρυνε ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος Μάικλ Χίγκινς.
Για χρόνια ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση στη γενέτειρά το Γκάλγουεϊ, ενώ θήτευσε και ως δήμαρχος της πόλης.
Αποχώρησε από το κόμμα το 2007 και κατέβηκε ως ανεξάρτητη στις εκλογές για να εκλεγεί για πρώτη φορά το 2016.
Στις προεδρικές εκλογές στηρίχτηκε κυρίως από κόμματα της Αριστεράς: το Σιν Φέιν, τους Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα Ο Λαός Πάνω από τα Κέρδη και τους Εργατικούς.
