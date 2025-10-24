Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Τέσσερις νεκροί από έκρηξη σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού της Ουκρανίας
Τέσσερις νεκροί από έκρηξη σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού της Ουκρανίας
Την βόμβα στον σταθμό του Οβρούτς πυροδότησε ένας 23χρονος που πρόσφατα είχε αποπειραθεί να φύγει παράνομα από τη χώρα
Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού σε μια πόλη της βόρειας Ουκρανίας στη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας τον θάνατο του ιδίου και άλλων τριών ανθρώπων, και τον τραυματισμό άλλων 12, ανακοίνωσαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος άνδρας είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα. «Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.
Ο άνδρας αυτός, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.
Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλην εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.
Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.
Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος άνδρας είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα. «Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.
Ο άνδρας αυτός, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.
Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλην εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.
Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα