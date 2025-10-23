Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει, χτυπήθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές
Μια 25χρονη αστυνομικός στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα το βράδυ, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε σταματήσει για βοήθεια σε δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με το ABC News, η αστυνομικός Λόρεν Κρέιβεν, έφυγε από το Σαν Ντιέγκο και κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν σταμάτησε για να βοηθήσει δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. στην εθνική οδό I-8. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει, χτυπήθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.
Η αστυνομικός άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την τραγωδία και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Σύμφωνα με το ABC News, η αστυνομικός Λόρεν Κρέιβεν, έφυγε από το Σαν Ντιέγκο και κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν σταμάτησε για να βοηθήσει δύο οδηγούς που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. στην εθνική οδό I-8. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει, χτυπήθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.
Η αστυνομικός άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την τραγωδία και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Οι τελευταίες ενέργειες της Κρέιβεν «αντικατόπτριζαν την αφοσίωσή της στην υπηρεσία και στην ασφάλεια των άλλων, δείχνοντας τον τρόπο που ζούσε καθημερινά» τόνισε η αστυνομία.
"Officer Craven’s actions in her final moments exemplified her unwavering dedication to service and the safety of others."— Fox News (@FoxNews) October 23, 2025
A California police officer was fatally struck by a car while she was assisting at the site of a crash. pic.twitter.com/RY4CHVpxA3
A 25-year-old police officer in California has died in the line of duty after she was hit by a car while stopping to help two motorists involved in a collision, authorities have said. https://t.co/rIB2aoapeq— ABC News (@ABC) October 23, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα