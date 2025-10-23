Ζελένσκι για κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: «Είναι πολύ σημαντικό βήμα, ελπίζουμε να λειτουργήσει»
Ζελένσκι για κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: «Είναι πολύ σημαντικό βήμα, ελπίζουμε να λειτουργήσει»
Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα λάβει πολιτική απόφαση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε ότι πιστεύει πως μία κατάπαυση του πυρός παραμένει εφικτή, αλλά απαιτείται η αύξηση της πίεσης επί της Μόσχας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.
«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.
«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».
Εκφράζοντας αγανάκτηση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις τις οποίες χαρακτήρισε «τεράστιες» κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα ελπίζοντας ότι θα αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε ότι πιστεύει πως μία κατάπαυση του πυρός παραμένει εφικτή, αλλά απαιτείται η αύξηση της πίεσης επί της Μόσχας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.
It is a pleasure to have President @ZelenskyyUa 🇺🇦 join us at a #EUCO which will reaffirm our support to Ukraine—just as a new package of sanctions against Russia was agreed.— António Costa (@eucopresident) October 23, 2025
Follow our joint doorstep. ↓ https://t.co/KAVLt0WxfR
Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.
«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.
«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».
Εκφράζοντας αγανάκτηση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις τις οποίες χαρακτήρισε «τεράστιες» κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα ελπίζοντας ότι θα αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα