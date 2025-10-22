Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Συμβάλλαμε στη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα - Παράνομες οι ενέργειες του Iσραήλ
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Συμβάλλαμε στη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα - Παράνομες οι ενέργειες του Iσραήλ
Ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με ανακοίνωσή του σχολιάζει τη συμβουλευτική γνωμοδότηση που εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) σχετικά με την υποχρέωση του Ισραήλ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να διευκολύνει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι με τη γνωμοδότησή του το Διεθνές Δικαστήριο «καταδεικνύει σαφώς τις παραβιάσεις του νόμου από το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίες αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις του».
«Η συμβουλευτική γνωμοδότηση του ICJ έδειξε ότι τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, καθώς και η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και η στοχοποίηση εγκαταστάσεων και προσωπικού του ΟΗΕ, με τη μη τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών του, συνιστούν παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.
«Η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις εντολές, τις δραστηριότητες και την παρουσία του ΟΗΕ και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομες», τονίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Τέλος, σημειώνεται ότι «η Τουρκία συνέβαλε στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με γραπτές και προφορικές καταθέσεις» και ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στον δίκαιο αγώνα του και θα υποστηρίζει αποφασιστικά τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης».
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι με τη γνωμοδότησή του το Διεθνές Δικαστήριο «καταδεικνύει σαφώς τις παραβιάσεις του νόμου από το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίες αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις του».
«Η συμβουλευτική γνωμοδότηση του ICJ έδειξε ότι τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, καθώς και η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και η στοχοποίηση εγκαταστάσεων και προσωπικού του ΟΗΕ, με τη μη τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών του, συνιστούν παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.
«Η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις εντολές, τις δραστηριότητες και την παρουσία του ΟΗΕ και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομες», τονίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Τέλος, σημειώνεται ότι «η Τουρκία συνέβαλε στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με γραπτές και προφορικές καταθέσεις» και ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στον δίκαιο αγώνα του και θα υποστηρίζει αποφασιστικά τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης».
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα