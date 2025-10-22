Επίθεση με μαχαίρι στο Μιλάνο: Σε σοβαρή κατάσταση 62χρονη, αναζητούν τον πρώην σύζυγό της
ΚΟΣΜΟΣ
Η γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και στα πόδια και τα χέρια - Εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, κοντά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας από περαστικούς

1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια γυναίκα 62 ετών δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης (22/10) στη via Grassini, στη βόρεια περιφέρεια του Μιλάνου. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Niguarda, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, η 62χρονη φέρει τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο, καθώς και στα πόδια και τα χέρια. Εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, κοντά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, από περαστικούς που ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να σημειώθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα ή να μεταφέρθηκε εκεί μετά το περιστατικό, ενώ, αναζητούν τον πρώην σύζυγό της με τον οποίο είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια. Επίσης, συλλέγουν μαρτυρίες κατοίκων και εξετάζουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

