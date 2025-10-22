Επίθεση με μαχαίρι στο Μιλάνο: Σε σοβαρή κατάσταση 62χρονη, αναζητούν τον πρώην σύζυγό της

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και στα πόδια και τα χέρια - Εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, κοντά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας από περαστικούς