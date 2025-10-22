Στην Ιερουσαλήμ ο Βανς και η σύζυγός του, συναντώνται με τον Νετανιάχου - Αύριο στο Ισραήλ ο Ρούμπιο

Εντείνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον, με στόχο να ενισχυθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανταλλαγή πυρών μέσα στο σαββατοκύριακο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑκαι η σύζυγός του,έφτασαν στο γραφείο του πρωθυπουργούστην Ιερουσαλήμ το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου.Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, οκαι η σύζυγός τουυποδέχθηκαν τον Βανς και τη σύζυγό του, με μια σύντομη ιδιωτική τελετή.Αμέσως μετά, ξεκίνησε η κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Αμερικανού αντιπροέδρου, η οποία θα ακολουθηθεί από ευρύτερη συνεδρίαση με τη συμμετοχή ανώτερων συνεργατών και από τις δύο πλευρές.Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στους, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειώναναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ αύριο για διήμερη επίσκεψη. Η επίσημη ανακοίνωση του ταξιδιού αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.Κύριος στόχος της επίσκεψης του, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, θα είναι η υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας που προωθεί η Ουάσιγκτον για τη Γάζα.