Στην Ιερουσαλήμ ο Βανς και η σύζυγός του, συναντώνται με τον Νετανιάχου - Αύριο στο Ισραήλ ο Ρούμπιο

Διπλωματικός πυρετός με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον προκειμένου να ενισχυθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας
Εντείνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον, με στόχο να ενισχυθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανταλλαγή πυρών μέσα στο σαββατοκύριακο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα έφτασαν στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου.
Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα υποδέχθηκαν τον Βανς και τη σύζυγό του, με μια σύντομη ιδιωτική τελετή.
Αμέσως μετά, ξεκίνησε η κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Αμερικανού αντιπροέδρου, η οποία θα ακολουθηθεί από ευρύτερη συνεδρίαση με τη συμμετοχή ανώτερων συνεργατών και από τις δύο πλευρές.
Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ αύριο για διήμερη επίσκεψη. Η επίσημη ανακοίνωση του ταξιδιού αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.
Κύριος στόχος της επίσκεψης του Ρούμπιο, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, θα είναι η υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας που προωθεί η Ουάσιγκτον για τη Γάζα.
