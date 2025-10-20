Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αφορμή ήταν παλιά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, περί του πόσο καταστραφικός πρόεδρος ήταν ο Τραμπ
Με τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στις ΗΠΑ τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον.
Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχει ανησυχίες για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως για τα παλαιότερα επικριτικά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, σε βάρος του ίδιου.
Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς ίσως να καταλάβει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Συνέχισε ο Τραμπ ρωτώντας αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση.
Ο πρεσβευτής απάντησε ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». (Διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023).
Τότε ο Τραμπ απάντησε ότι «ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».
Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ είχαν γίνει το 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χαρακτήριζε τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε.
Η διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια.
Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο». Είχε σχολιάσει μάλιστα ότι ο Ραντ «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».
🤪 Trump to Australia’s ambassador: “I don’t like you either.”— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025
An awkward exchange took place between the U.S. president and the Australian ambassador🇦🇺
After signing an agreement on rare earth minerals, a journalist reminded Trump that Ambassador Kevin Rudd had once called him… pic.twitter.com/UEooOxvqYs
