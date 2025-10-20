Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Αυστραλία Ντόναλντ Τραμπ

Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο

Αφορμή ήταν παλιά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, περί του πόσο καταστραφικός πρόεδρος ήταν ο Τραμπ

Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στις ΗΠΑ τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον.

Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχει ανησυχίες για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως για τα παλαιότερα επικριτικά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, σε βάρος του ίδιου.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς ίσως να καταλάβει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Συνέχισε ο Τραμπ ρωτώντας αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση. 

Ο πρεσβευτής απάντησε ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». (Διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023).

Τότε ο Τραμπ απάντησε ότι «ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».

Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ είχαν γίνει το 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χαρακτήριζε τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε.

Η διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια.

Κλείσιμο
Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο». Είχε σχολιάσει μάλιστα ότι ο Ραντ «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».

Ειδήσεις σήμερα:

Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα

Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης