Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις – 27 άνθρωποι αγνοούνται
Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις – 27 άνθρωποι αγνοούνται

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 199 κοινότητες – Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες

Τουλάχιστον 76 νεκροί και 27 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο.

Η κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις επί πολλές ημέρες, κατέστρεψε δρόμους, με αποτέλεσμα την αποκοπή 119 κοινοτήτων, αναφέρουν οι Αρχές σε έκθεση που παρουσίασαν στην καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.

Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.


