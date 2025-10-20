Κάγια Κάλας: Χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν οι συνομιλίες για τον πόλεμο

Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας - Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία είπε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν