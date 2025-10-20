Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κάγια Κάλας: Χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν οι συνομιλίες για τον πόλεμο
Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας - Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία είπε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής ως προς την προσπάθειά του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά συνομιλίες οι οποίες θα εξαιρέσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.
«Εργαζόμαστε επίσης προσπαθώντας να πείσουμε τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο, ότι τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από τις συναντήσεις αυτές, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της Ευρώπης σ’ αυτές» δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφος μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία. Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας... πρέπει να κάνουμε και τη Ρωσία να θέλει ειρήνη» πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.
