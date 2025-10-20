Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέρριψε τα σενάρια περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης
Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να συνεχίσει να ονειρεύεται», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!» ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε ανάρτησή του στο X.
«Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;» αναρωτήθηκε ο Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».
