Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι
ΚΟΣΜΟΣ
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πυρηνικά

Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέρριψε τα σενάρια περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης

Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ  κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να συνεχίσει να ονειρεύεται», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!» ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν  σε ανάρτησή του στο X.

«Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;» αναρωτήθηκε ο Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος

Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης