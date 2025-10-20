Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Επιδρομή drone της Ουκρανίας σκοτώνει δυο ανθρώπους στη νότια Ρωσία
Ο Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο να συναινέσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών
Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστεί τρίτος στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.
«Δυο πολίτες σκοτώθηκαν στο χωριό Γιάσνιε Ζόρι όταν drone έκανε ρίψη εκρηκτικών σε αγροτική επιχείρηση», ανέφερε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram. Ακόμη ένας άμαχος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.
Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τριάμισι και πλέον χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει συχνά με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές.
Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να κλίνει να προσεγγίσει εκ νέου τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναινέσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κώφευσε στα συνεχιζόμενα αιτήματα του Κιέβου για περαιτέρω ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως με πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ.
