Επιδρομή drone της Ουκρανίας σκοτώνει δυο ανθρώπους στη νότια Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Επιδρομή drone της Ουκρανίας σκοτώνει δυο ανθρώπους στη νότια Ρωσία

Ο Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο να συναινέσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

Επιδρομή drone της Ουκρανίας σκοτώνει δυο ανθρώπους στη νότια Ρωσία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστεί τρίτος στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Δυο πολίτες σκοτώθηκαν στο χωριό Γιάσνιε Ζόρι όταν drone έκανε ρίψη εκρηκτικών σε αγροτική επιχείρηση», ανέφερε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram. Ακόμη ένας άμαχος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τριάμισι και πλέον χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει συχνά με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να κλίνει να προσεγγίσει εκ νέου τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πίεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναινέσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κώφευσε στα συνεχιζόμενα αιτήματα του Κιέβου για περαιτέρω ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως με πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ.



Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια

Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης