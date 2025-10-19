Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Προσοχή σκληρές εικόνες: Περιπολικό «πατάει» αναβάτη (video)
Αστυνομικοί παρέσυραν και τραυμάτισαν σοβαρά μοτοσικλετιστή μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στις ΗΠΑ.
Μια καταδίωξη που ξεκίνησε για… likes στα social media κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό και έντονες αντιδράσεις για τη στάση της αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Georgia των ΗΠΑ, όταν ένας γνωστός influencer επιχείρησε να διαφύγει από περιπολικά υπό καταρρακτώδη βροχή.
