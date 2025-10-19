Προσοχή σκληρές εικόνες: Περιπολικό «πατάει» αναβάτη (video)
Προσοχή σκληρές εικόνες: Περιπολικό «πατάει» αναβάτη (video)

Αστυνομικοί παρέσυραν και τραυμάτισαν σοβαρά μοτοσικλετιστή μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στις ΗΠΑ.

Προσοχή σκληρές εικόνες: Περιπολικό «πατάει» αναβάτη (video)
Μια καταδίωξη που ξεκίνησε για… likes στα social media κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό και έντονες αντιδράσεις για τη στάση της αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Georgia των ΗΠΑ, όταν ένας γνωστός influencer επιχείρησε να διαφύγει από περιπολικά υπό καταρρακτώδη βροχή.

