Ελεύθερος αφέθηκε ένας εκ των γιων του προέδρου της Βολιβίας μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία
Ελεύθερος αφέθηκε ένας εκ των γιων του προέδρου της Βολιβίας μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία
Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση του κατηγορούμενου για 180 ημέρες - Ο 33χρονος υποχρεούται να παρακολουθήσει επί πέντε μήνες συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης
Ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα – γιος του προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε – που συνελήφθη την Πέμπτη κατηγορούμενος για «ενδοοικογενειακή βία» – αφέθηκε ελεύθερος με δικαστική εντολή, η οποία προβλέπει συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για διάστημα πέντε μηνών.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ενάγουσα εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και ζήτησε την απόσυρση των κατηγοριών. Είχε προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού που της χορήγησε αναρρωτική άδεια 12 ημερών από την εργασία της.
Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση του κατηγορούμενου για 180 ημέρες, όμως η δικαστής είχε διαφορετική άποψη και άφησε ελεύθερο τον 33χρονο υπό τον όρο να παρακολουθήσει επί πέντε μήνες συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από βολιβιανά μέσα ενημέρωσης, ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα διακρίνεται να εγκαταλείπει την αίθουσα δικαστηρίου της Σάντα Κρους, στην ανατολική Βολιβία, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα.
Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση, ο βολιβιανός πρόεδρος Λουίς Άρσε, η πενταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, αρκέστηκε να δηλώσει πως τα παιδιά του είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βολιβίας, πατέρας τριών παιδιών, βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με έρευνα ύστερα από καταγγελία μιας πρώην αξιωματούχου της αρχής ορυχείων και μεταλλείων, η οποία ισχυρίζεται ότι την άφησε έγκυο και την εγκατέλειψε χωρίς να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού που έφερε στον κόσμο το 2024.
