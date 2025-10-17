Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Η Χαμάς θα παραδώσει μία σορό ομήρου στο Ισραήλ
Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τη σορό
Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.
Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00:30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισραήλ. Ωστόσο οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες αναφορικά με την ώρα παράδοσης της σορού του ομήρου, με ισραηλινά ΜΜΕ να αναφέρουν πως θα γίνει στις 11:00 αλλά και τα ξημερώματα.
Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας.
Επιχειρηματολόγησε πως επέστρεψε στο Ισραήλ τα λείψανα στα οποία μπόρεσε να έχει πρόσβαση και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν «μεγάλες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός» για να ανακτηθούν όσα απομένουν.
Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως ειδικοί συνδράμουν στις έρευνες προκειμένου να ανακτηθούν πτώματα θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.
